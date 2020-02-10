В Новосибирске запустили линию производства медицинских масок

НОВОСИБИРСК, 10 февраля. /ТАСС/. Линию производства медицинских масок компании "Медсклад" запустили в тестовом режиме в Новосибирске после просьбы регионального Минздрава увеличить выпуск масок, сообщил ТАСС министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.
В пятницу Минздрав Новосибирской области из-за перебоев в поставках на фоне выросшего спроса из-за обнаруженного в Китае коронавируса и роста числа заболевших ОРВИ и гриппом в регионе попросил новосибирского производителя увеличить выпуск медицинский масок. Ажиотажный спрос на маски в Новосибирске, как и в других городах Сибири, зафиксировали аптечные сети. Горожане разобрали все запасы масок и пополнить их нечем - такой продукции нет и у поставщиков, сообщал ТАСС со ссылкой на новосибирскую аптечную сеть.
"Линия запущена в тестовом режиме, завтра будет запущена полноценно", - сказал Гончаров.
На оперативном совещании в областной администрации он сообщил, что производственная линия компании "Медсклад" будет иметь мощность от 60 до 80 тыс. масок. Производство будет налажено в три смены и будет идти круглосуточно. Кроме того, региональный Минпромторг по просьбе губернатора Новосибирской области Андрея Травникова ведет мониторинг работы предприятий, изготавливающих маски.