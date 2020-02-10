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Автобусные рейсы из Томска отменили из-за непогоды

Движение по межмуниципальным маршрутам сохраняется

ТАСС, 10 февраля. Крупнейший томский пассажироперевозчик "Томскавтотранс" отменил все межрегиональные и международные автобусные рейсы из Томска из-за непогоды, сообщается в понедельник на сайте предприятия.

Сейчас, по данным синоптиков, в Томске 19 градусов мороза, гололед.

"В связи с ухудшением метеорологической обстановкой и возникновением неудовлетворительных условий для движения транспортных средств, приостановлено движение автобусов на маршрутах регулярного международного, междугородного сообщения от Автовокзала (Томск I)", - говорится в сообщении.

Как сообщил ТАСС представитель компании "Томскавтотранс" Петр Максимов, до 12.00 были отменены рейсы из Томска в другие регионы РФ и страны. Межмуниципальное сообщение не прекращалось.

АО "Томскавтотранс" - крупнейшее транспортное предприятие Томской области, которое занимается пассажирскими перевозками из Томска в Томскую, Новосибирскую, Кемеровскую области, Алтайский и Красноярский край, Казахстан и Киргизию.

Теги
РоссияТомская область
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