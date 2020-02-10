В больницах Кузбасса остаются 13 пострадавших в столкновении автобуса и фуры

ТАСС, 10 февраля. В больницах Кемеровской области остаются 13 человек после воскресного столкновения фуры с автобусом в Кемеровской области. Один человек выписан на амбулаторное лечение, еще один переведен из реанимации в общее отделение, сообщили ТАСС в пресс-службе областного центра медицины катастроф в понедельник.

"Сегодня еще одного из госпитализированных в Кемерово отпустили на амбулаторное лечение, <...> одного пострадавшего, который в тяжелом состоянии находился в реанимации, <...> перевели в общую палату, [его] состояние стабилизировалось и оценивается как средней степени тяжести", - сказал собеседник агентства, уточнив, что к настоящему моменту в больницах области находятся 13 пострадавших в результате ДТП.

ДТП произошло на автодороге Кемерово - Анжеро-Судженск. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля выехал на встречную полосу и врезался в автобус. Погибли два человека и 39 пострадали, из них семеро - дети. СУ СК РФ по Кемеровской области расследует уголовное дело по ст. 238 УК ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека"). ОМВД по Яшкинскому району ведет уголовное дело по ст. 264 УК "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".