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Школы Кемерова закрыли на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ

Учащиеся переведены на дистанционное обучение до особого распоряжения

КЕМЕРОВО, 10 февраля. /ТАСС/. Управление образование администрации Кемерова приняло решение о приостановлении учебного процесса во всех школах города из-за роста заболеваемости ОРВИ. Ученики переведены на дистанционное обучение до особого распоряжения, говорится в приказе, опубликованном на сайте муниципального управления.

"С 10 февраля 2020 года и до особого распоряжения приостанавливается образовательная деятельность в общеобразовательных учреждениях с обязательным разобщением обучающихся и при необходимости с переводом обучающихся на дистанционное обучение", - говорится в документе.

Основанием для введения карантина стало заключение территориального Управления Роспотребнадзора. По данным ведомства, заболеваемость ОРВИ в городе на минувшей неделе выросла более чем на 39% в сравнении с показателями предшествующей недели. Значительный рост числа заболевших отмечается именно среди детей школьного возраста: от 7 до 14 лет - на 47,9%, с 15 до 17 лет - на 50%.

Теги
РоссияКемеровская область
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