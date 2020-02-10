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Число госпитализированных из интерната на Алтае детей выросло до 25

У всех подозрение на аденовирус

ТАСС, 10 февраля.  Количество воспитанников школы-интерната им. Г. К. Жукова", госпитализированных в Республике Алтай из-за подозрения на аденовирус, выросло до 25 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства Республики Алтай в понедельник.

9 февраля глава региона Олег Хорохордин сообщил ТАСС о том, что в больницу с подозрением на аденовирус (инфекционное заболевание, относится к группе острых респираторных вирусных инфекций - прим. ТАСС) госпитализированы 23 ученика интерната. Причиной стало плохое самочувствие детей после поездки на турбазу. Первые четыре ребенка из учреждения, как сообщал ТАСС, были госпитализированы 7 февраля с подозрением на отравление.

"Со вчерашнего вечера госпитализировано еще двое детей - сейчас в больнице 25 человек", - сказал собеседник агентства.

Как сообщает прокуратура Республики Алтай, по факту отравления учеников организована проверка с привлечением контролирующих органов. Проверяется соблюдение требований законодательства об охране здоровья воспитанников.

По информации главы региона, в школе-интернате провели дезинфекцию, создана комиссия для выяснения обстоятельств случившегося.

Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расположена в Горно-Алтайске. В интернате обучаются 216 детей, в том числе 20 дошкольников.

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РоссияАлтай
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