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Источник: в Институте горного дела СО РАН проходят обыски

По данным собеседника агентства, началась выемка документов в рамках возбужденного ранее уголовного дела по статье о мошенничестве

НОВОСИБИРСК, 10 февраля. /ТАСС/. Обыски проводятся в новосибирском Институте горного дела Сибирского отделения (СО) РАН. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в силовых структурах.

"Проводятся следственные мероприятия [в Институте горного дела]", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил ТАСС другой источник в силовых структурах, в институте, в кабинете его директора Андрея Кондратенко, ведутся обыски и началась выемка документов в рамках возбужденного ранее уголовного дела по ст. 159 ("Мошенничество"), решается вопрос об избрании меры пресечения директору.

Новосибирский Институт горного дела имени Н. А. Чинакала появился в 1943 году, в 1957 году вошел в структуру СО РАН. В институте исследуются процессы, вызванные техногенной деятельностью человека, а также теория разработки месторождений полезных ископаемых и комплексная переработка минерального сырья на основе ресурсо- и энергосберегающих экологически безопасных технологий, горное и строительное машиноведение.

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