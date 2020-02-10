Источник: в Институте горного дела СО РАН проходят обыски

НОВОСИБИРСК, 10 февраля. /ТАСС/. Обыски проводятся в новосибирском Институте горного дела Сибирского отделения (СО) РАН. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в силовых структурах.

"Проводятся следственные мероприятия [в Институте горного дела]", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил ТАСС другой источник в силовых структурах, в институте, в кабинете его директора Андрея Кондратенко, ведутся обыски и началась выемка документов в рамках возбужденного ранее уголовного дела по ст. 159 ("Мошенничество"), решается вопрос об избрании меры пресечения директору.

Новосибирский Институт горного дела имени Н. А. Чинакала появился в 1943 году, в 1957 году вошел в структуру СО РАН. В институте исследуются процессы, вызванные техногенной деятельностью человека, а также теория разработки месторождений полезных ископаемых и комплексная переработка минерального сырья на основе ресурсо- и энергосберегающих экологически безопасных технологий, горное и строительное машиноведение.