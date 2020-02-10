Власти Кузбасса окажут помощь пострадавшим в ДТП с пассажирским автобусом и фурой

КЕМЕРОВО, 10 февраля. /ТАСС/. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев распорядился оказать необходимую помощь пострадавшим в результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика, которое произошло в воскресенье на трассе в Яшкинском районе, а также их семьям. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте администрации правительства Кузбасса.

"Наша задача - оказать всю необходимую помощь пострадавшим. <...> В дальнейшем пострадавшие будут получать необходимое лечение в зависимости от травм. Каждой семье пострадавших будет оказана поддержка", - приводятся слова Цивилева в пресс-релизе.