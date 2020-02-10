Власти Кузбасса окажут помощь пострадавшим в ДТП с пассажирским автобусом и фурой

КЕМЕРОВО, 10 февраля. /ТАСС/. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев распорядился оказать необходимую помощь пострадавшим в результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика, которое произошло в воскресенье на трассе в Яшкинском районе, а также их семьям. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте администрации правительства Кузбасса.
"Наша задача - оказать всю необходимую помощь пострадавшим. <...> В дальнейшем пострадавшие будут получать необходимое лечение в зависимости от травм. Каждой семье пострадавших будет оказана поддержка", - приводятся слова Цивилева в пресс-релизе.
Как пояснили ТАСС в главном управлении по работе со СМИ администрации правительства Кузбасса, размер материальной помощи пострадавшим и их семьям будет определяться индивидуально.
ДТП произошло днем в воскресенье на автодороге Кемерово - Анжеро-Судженск. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля выехал на встречную полосу и врезался в автобус. Погибли 2 человека и 39 пострадали, из них семеро - дети. В настоящий момент в больницах области остаются 13 человек, у большинства из них травмы средней степени тяжести. По факту ДТП следственное управление СК РФ по Кемеровской области расследует уголовное дело по ст. 238 УК ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека"). ОМВД по Яшкинскому району ведет уголовное дело по ст. 264 УК "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".