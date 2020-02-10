Терминал аэропорта под Красноярском два года эксплуатировался незаконно

ТАСС, 10 февраля. Терминал внутрирегионального аэропорта Черемшанка под Красноярском, принадлежащий находящемуся в собственности правительства края АО "Красавиа" и построенный в 2018 году вместо сгоревшего, два года эксплуатировался без разрешения. Предприятие оштрафовали на 500 тыс. рублей, сообщается в понедельник на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Терминал аэропорта Черемшанка стоимостью 100 млн рублей был открыт в июне 2018 года. Его построили на месте сгоревшего в 2011-м здания аэровокзала.

"Красноярской транспортной прокуратурой проведена проверка соблюдения АО "Красавиапорт" требований градостроительного законодательства. Установлено, что акционерным обществом с привлечением подрядных организаций в 2017-2018 годах выполнялись работы по строительству аэровокзала аэропорта Черемшанка. Вопреки требованиям закона, АО "Красавиапорт" осуществлен ввод указанного объекта в эксплуатацию без получения необходимой разрешительной документации", - говорится в сообщении.

Суд оштрафовал предприятие на 500 тыс. рублей. Приговор вынесен по ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию"). Также прокуратура направила в суд иск об обязании АО "Красавиапорт" получить необходимую разрешительную документацию.

Аэропорт Черемшанка используется для выполнения полетов по местным маршрутам и обслуживания транзитных воздушных судов. Он находится в непосредственной близости от международного аэропорта Емельяново - главного аэропорта Красноярска. В 2017 году было принято решение о строительстве нового терминала. Его пропускная способность - 300 человек в час, площадь около 1,4 тыс. кв. метров.