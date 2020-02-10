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Комиссия единороссов просит вынести партийное взыскание спикеру парламента Хакасии

Владимир Штыгашев ранее высказался на тему депортации калмыков в годы Великой Отечественной войны

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Комиссия "Единой России" по этике назвала недопустимым поведение председателя Верховного совета Хакасии Владимира Штыгашева, который ранее высказался на тему депортации калмыков в годы Великой Отечественной войны. Материалы дела направлены в политический совет регионального отделения партии для вынесения партийного взыскания, сообщается на сайте партии в понедельник.

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Штыгашев на заседании 29 января выступил с речью, посвященной Великой Отечественной войне. В ней он коснулся темы депортации калмыков, заявив, что их высылка в Сибирь объяснялась желанием Иосифа Сталина уберечь народ от советских солдат и казаков, которые после возвращения с фронта якобы принялись бы мстить пособникам фашистов, которые, по словам Штыгашева, были "в каждой калмыцкой семье". Позже глава Калмыкии Бату Хасиков назвал недопустимым объяснение депортации целого народа предательством отдельных людей, а старейшины и представители общественности Калмыкии потребовали от Штыгашева извинений.

"Комиссия по этике осуждает поступок спикера парламента Хакасии Владимира Штыгашева и считает его недопустимым. Спекулировать на национальном вопросе, тем более в год 75-летия Великой Победы неприемлемо, как и неприемлемо оправдывать репрессии Сталина против целых народов", - сказал ответственный секретарь комиссии партии, замсекретаря генсовета "Единой России" Евгений Ревенко, чьи слова приводятся в релизе.

По его словам, высказывания Штыгашева вносят раздор в общество. "Великая Победа объединяет всех нас. Свой вклад в нее внесли все народы. Пытаться измерить чью-то роль в ней, поставить под сомнение чей-либо вклад недопустимо. Мы считаем, что к Штыгашеву должно быть применено партийное взыскание", - заключил Ревенко.

Теги
Россия"Единая Россия"Ревенко, Евгений ВасильевичХакасия
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