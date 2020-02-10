Север Омской области из-за нехватки газа планируют частично перевести на электроотопление

ОМСК, 10 февраля. /ТАСС/. Министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области планирует перевести на электроотопление часть потребителей природного газа в Знаменском, Тевризской и Тарском районах на севере Омской области, где из-за истощения газоконденсатного месторождения без газоснабжения остаются более 500 частных домов. Как сообщили в понедельник на сайте городского Минэнерго, также рассматривается возможность подачи абонентам компании "Тевризнефтегаз", которая эксплуатирует это месторождение, сжиженного углеводородного газа.

Отключения частных жилых домов от газоснабжения начались в трех районах на севере Омской области в конце января в 20-градусные морозы из-за выросшего потребления этого вида топлива и падения давления в газопроводе. Люди вынуждены отапливать дома дровами и электрическими нагревателями. В городе Тара, где находится большая часть отключенных от газа жилых помещений, введен режим ЧС.

"Для разрешения сложившейся ситуации Минэнерго Омской области рассматриваются варианты по переводу абонентов АО "Тевризнефтегаз" на сжиженный углеводородный газ, а также организована работа по расчету затрат на перевод потребителей на электротермию и использование электрической энергии для приготовления пищи", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Минэнерго ТАСС добавили, что после проведения всех необходимых расчетов будет рассмотрена возможность субсидирования этих расходов из бюджета региона. По данным ведомства, в настоящий момент без газа остается 531 частный жилой дом, у которых есть альтернативные источники теплоснабжения (15% от общего числа потребителей газа). "Благодаря принимаемым мерам по отключению газоснабжения у [таких] потребителей <…> удалось добиться повышения давления в газопроводе с 3,5 до 5,1 атмосфер, что позволило снизить риски возникновения перебоев с газоснабжением потребителей, у которых других вариантов отопления нет", - отмечается в пресс-релизе.

Ограничение подачи газа в этих районах вызвало повышенный спрос на дрова и уголь. В соцсетях местные жители рассказывают, что ряд продавцов печного топлива резко повысили цены. По данной информации прокуратура Омской области проводит проверку соблюдения порядка ценообразования, установленного приказом Региональной энергетической комиссии (РЭК) Омской области при реализации топлива гражданам. В пресс-службе омского РЭК ТАСС сообщили, что цены на дрова и уголь регулируются приказом от 20 ноября 2012 года. С того времени цены пересматривались только тем организациям, которые обращались в комиссию с соответствующей заявкой. В 2019 году такую заявку подала только одна компания-поставщик печного топлива.

В Знаменском, Тарском и Тевризском районах Омской области в общей сложности проживают около 70 тыс. человек, при этом около 40 тыс. - в районных центрах. В Таре централизованное отопление обеспечивают три котельные, которые в ноябре 2018 года были переведены с газа на мазут, газом отапливаются частные домовладения.