Мэрия Новосибирска заменит городские светильники за счет концессии в 1,5 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 10 февраля. /ТАСС/. Мэрия Новосибирска планирует к концу 2020 года заключить концессионное соглашение размером 1,5 млрд рублей для замены городского освещения энергосберегающими светодиодными светильниками. Реализация проекта займет около двух лет, сообщил ТАСС замначальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства Новосибирска Максим Леоненко.

Натриевые светильники, которые сейчас освещают улицы Новосибирска, имею целый ряд недостатков, поскольку они очень чувствительны к перепадам напряжения, а также требуют дополнительного оборудования для подключения. Кроме того, натриевые лампы нуждаются в специальных технологиях утилизации из-за опасной химический смеси внутри колбы. Светодиодные лампы, которые должны прийти на замену натриевым, более экологичные в использовании и более долговечные, что позволит городским властям сэкономить на их эксплуатации.

"Обязанностью концессионера станет замена существующих светильников на светодиодные на всей территории города, их у нас насчитывается более 40 тыс. штук. Этот проект позволит модернизировать городское освещение, сделать его более энергосберегающим. Реализация начнется в 2021 году, и займет как минимум два года", - сообщил Леоненко, пояснив, что, возможно, в концессию будет включено также праздничное освещение города, что увеличит размер инвестиций в проект.

По словам Леоненко, с предложением участвовать в концессии выступила федеральная компания, занимающаяся не только обслуживанием и установкой, но и производством светодиодов. Предварительно размер инвестиций в проект оценивается в 1,5 млрд рублей. Условия соглашения, которое на данный момент находится в разработке, предполагают, что часть средств на модернизацию освещения будет взята из бюджета города из тех, что заложены на эти нужды. Дополнительные вложения со стороны муниципалитета не планируются. Дальнейшей разработкой займется рабочая группа во главе с вице-мэром города Олегом Клемешовым.

Ранее стало известно, что мэрия Новосибирска привлечет инвестора к строительству в городе "умных остановок" в рамках реализации стратегии совершенствования инфраструктуры городского пассажирского транспорта к молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году. Как сообщал ТАСС начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Александр Люлько, соглашение будет подписано до конца марта.