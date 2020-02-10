Дома в зоне паводка в Иркутской области повторно обследуют весной

ИРКУТСК, 10 февраля. /ТАСС/. Власти Иркутской области весной намерены провести повторное обследование пострадавших от паводка жилых домов, которые признаны подлежащими капитальному ремонту, но работы в которых еще не начались. Об этом в понедельник заявил полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло на совещании в Иркутске.

"В зиму вошли в непростых условиях, <...> долго держался высокий уровень грунтовых вод. В ряде случаев по этой причине люди не могли начать ремонтные работы. Поэтому возможно ухудшение состояния фундаментов и несущих конструкций в домах, которые вошли в зиму не отремонтированными. Придет весна, потепление, нам надо будет организовывать повторную работу по обследованию, потому что конструкции домов может повести", - сказал Меняйло.

Он сообщил, что сейчас граждане своими силами ремонтируют 1,5 тыс. помещений, чуть больше 600 уже отремонтировано. Кроме того, 500 семей до сих пор не получили деньги на капремонт жилья, а 600 семьям отказали в выплатах по разным причинам. "Каждый вопрос по каждому дому, по каждой семье должен быть отработан, должны быть понятны сроки решения", - сказал Меняйло.

Всего подлежащими ремонту были признаны более 2,6 тыс. домов.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны паводков, в результате затяжных дождей реки вышли из берегов. Погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах были подтоплены почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов смыты потоком воды, почти 7 тыс. строений подлежат сносу.