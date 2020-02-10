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СК проверит информацию о якобы изнасиловании ребенка на территории монастыря под Томском

В ведомстве отметили, что по результатам осмотра врачами "нет оснований полагать, что в отношении ребенка были совершены какие-либо насильственные действия"

ТОМСК, 10 февраля. /ТАСС/. Сотрудники СК РФ по Томской области проверят информации о возможном изнасиловании трехлетней девочки на территории мужского монастыря в Могочинском сельском поселении, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

В понедельник ряд региональных СМИ и телеканал РЕН ТВ опубликовали информацию, что 7 февраля трехлетнюю девочку госпитализировали из монастыря под Томском. Врачами у нее были обнаружены "травмы, которые говорили о том, что ребенка могли избить и изнасиловать".

"В Томской области проводится проверка распространенной в СМИ информации о госпитализации трехлетней девочки с телесными повреждениями. По предварительным данным, трехлетняя девочка с пятилетней сестрой зашли в загон для лошадей, расположенный на территории двора дома. Мать в это время занесла младших детей в дом. В загоне конь укусил девочку и наступил на нее", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что ребенок был осмотрен врачами больницы. "По результатам осмотра нет оснований полагать, что в отношении ребенка были совершены какие-либо насильственные действия, в том числе сексуального характера", - уточнили в пресс-службе.

Как сообщила ТАСС глава Могочинского сельского поселения Алла Детлукова, инцидент произошел в минувшую пятницу, девочка вместе с родителями поехала в село Волок в 11 километрах от Могочина на территорию строящегося мужского монастыря, где ее отец работал на стройке. По ее словам, на девочку напал конь. Для лечения она была доставлена в Томск, сейчас с ней находится рядом ее отец. Изначально ребенка доставили в реанимацию, но затем девочка была переведена в палату.

Как сообщила ТАСС представитель департамента здравоохранения Томской области, сейчас юная пациентка проходит диагностику, ей оказывается необходимая медицинская помощь. Вся информация о ЧП передана ответственным органам.

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