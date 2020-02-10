Омская область выделила на подготовку и проведение Дельфийских игр 70 млн рублей

ОМСК, 10 февраля. /ТАСС/. Правительство Омской области направит 70 млн рублей на проведение и подготовку XIX молодежных Дельфийских игр России и XV молодежных Дельфийских игр стран СНГ, которые в апреле этого года состоятся в Омске. Об этом сообщила в понедельник ТАСС заместитель председателя правительства Омской области, председатель организационного комитета по подготовке к проведению Дельфийских игр в Омске Татьяна Дернова.

"На подготовку города к проведению игр и само проведение выделено 70 млн рублей. В задачи региона входит расселение участников, организация питания, транспорта, сувенирная продукция: дипломы, награды и т. д., а также оформление города и всех площадок, где будут проводиться конкурсные испытания", - сказал Дернова.

По ее словам, так как Дельфийские игры в Омске будут посвящены 75-му юбилею Победы, то все будет оформлено в соответствующем стиле. "Оформление будет переходящее, ведь следом идет сам праздник, поэтому мы в целом готовимся к этим двумя большим событиям", - подчеркнула зампред правительства.

Ранее директор Международного Дельфийского комитета Владимир Понявин рассказал, что Дельфийские игры 2020 года включены в план празднования 75-летия Победы и пройдут под девизом "Мы помним". Тема Победы будет отражена и в заданиях конкурса. На игры в Омск приедут около 2 тыс. участников, 150 членов жюри и многочисленные гости - они будут размещены в 20 гостиницах и на двух загородных территориях.

Дельфийские игры - соревнования деятелей искусства по 49 номинациям (фортепиано, скрипка, народные инструменты, тележурналистика, кулинарное искусство, парикмахерское искусство, сохранение культурного наследия и т. д). Считается, что Дельфийские игры зародились в 582 году до н. э. в Греции. Вместе с Олимпийскими играми они были запрещены более 1600 лет назад и возрождены лишь в начале XX века.