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Власти Новосибирска закупят для метрополитена не менее пяти новых вагонов в 2020 году

Кроме того, планируется капитально отремонтировать девять вагонов и провести подъемочный ремонт 16 вагонов

НОВОСИБИРСК, 11 февраля. /ТАСС/. Власти Новосибирска в 2020 году приобретут не менее пять новых вагонов для городского метрополитена, значительная часть подвижного состава которого была построена более 30 лет назад, сообщил во вторник ТАСС начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Роман Дронов.

В новосибирском метро всего 104 вагона, значительная часть которых построена в 80-х годах. Ранее власти города сообщали, что обновление вагона стоит около 13 млн рублей, а стоимость нового составляет более 80 млн рублей. При этом пассажиропоток метрополитена Новосибирска увеличивается каждый год - в 2018 году было перевезено 83 млн пассажиров, в 2019-м - около 85 млн человек.

"В 2020 году планируется начать обновление подвижного состава МУП города Новосибирска "Новосибирский метрополитен". За текущий год планируется приобрести не менее пяти единиц метровагонов. Обновление и ремонт подвижного состава метрополитена в настоящее время проводятся за счет собственных средств предприятия", - сказал Дронов.

По его словам, также в 2020 году планируется капитально отремонтировать девять вагонов и провести подъемочный ремонт 16 вагонов. В целом это составит около 24% от общего количества подвижного состава новосибирского метро.

Новосибирский метрополитен был открыт в 1985 году, в его составе действуют две линии из 13 станций. Последняя из них, "Золотая Нива", введена в эксплуатацию в феврале 2011 года. В Новосибирске разработаны несколько проектов развития городского метро. Один из них - продление Дзержинской линии метро на правом берегу Оби. Другой проект развития новосибирского метро касается строительства станции метро "Спортивная", которая включена в план возведения ледовой арены в пойме реки Обь для организации молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году.

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РоссияНовосибирская область
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