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Эпидпорог по ОРВИ в Республике Алтай превышен на 51%

В регионе закрыты 11 школ

ТАСС, 11 февраля. Уровень эпидемического порога по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Республике Алтай превышен на 51,7%. В регионе приостановлены занятия в 11 школах, сообщается во вторник на сайте управления Роспотребнадзора по региону.

Республика Алтай - регион на границе с Монголией с населением около 218 тыс. человек, в том числе около 63 тыс. проживают в единственном городе субъекта - Горно-Алтайске.

"С 3 февраля по 9 февраля заболеваемость ОРВИ в регионе превысила уровень эпидемического порога на 51,7%. За прошедшую неделю зарегистрированы 1913 случаев ОРВИ, в том числе 1343 - у детей до 14 лет. Госпитализированы с признаками ОРВИ в регионе 41 человек, в том числе 31 ребенок. Из-за отсутствия на уроках более 20% детей из-за ОРВИ приостановлены занятия в 11 школах", - говорится в сообщении.

В частности, по данным ведомства, школы временно не работают в Турочакском, Майминском, Онгудайском, Кош-Агачском и Шебалинском районах. Также, частично приостановлены занятия в 22 классах шести школ, в том числе в единственном городе - Горно-Алтайске. В регионе подтверждено 27 случаев гриппа В. В основном, как отмечают в управлении Роспотребнадзора, болеют не привитые против гриппа люди.

Чтобы сдержать распространение ОРВИ и гриппа в регионе усилены меры профилактики - их соблюдение рекомендовано профильным министерствам, ведомствам, властям муниципальных образований и руководителям организаций. В частности, главам районов необходимо организовать работу оперативных штабов, провести противоэпидемические мероприятия, контролировать теплоснабжение и энергообеспечение социальных объектов, работать с аптеками, чтобы не допустить необоснованного завышения цен на противовирусные препараты и маски. Также всем организациям рекомендовано ограничить проведение массовых мероприятий в регионе.

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РоссияАлтай
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