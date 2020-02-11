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В Иркутской области открыли крупнейшую на Байкале ледовую дорогу на Ольхон

Грузоподъемность переправы составляет 10 тонн, она будет работать круглосуточно

ИРКУТСК, 11 февраля. /ТАСС/. Крупнейшая на Байкале ледовая дорога, ведущая на Ольхон - единственный в регионе населенный остров на озере - открылась во вторник. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МЧС.

"Ледовая переправа на остров Ольхон открыта. Сегодня она была обследована комиссией <…> на соответствие требованиям безопасности. Толщина льда в месте переправы составляет от 65 см до 1 м, грузоподъемность переправы 10 тонн, протяженность - 10,6 км. Переправа будет работать круглосуточно", - говорится в сообщении.

По ледовой дороге на остров будут переправляться местные жители и туристы, по ней также будут завозить все необходимое для жизнеобеспечения ольхонских поселков.

Ольхонская ледовая трасса через озеро Байкал - самая протяженная переправа в Иркутской области. Летом там курсируют паромы, в зимний период, когда лед еще не окреп - судна на воздушной подушке.

Ольхон называют географическим, историческим и сакральным центром Байкала. Для острова характерен особый микроклимат - зимой достаточно тепло и малоснежно, поэтому с открытия ледовой дороги начинается пик зимнего туристического сезона. 

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РоссияИркутская область
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