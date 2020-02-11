{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

Военные в Хакасии устроят более 20 оружейных салютов у мемориалов павшим воинам

Сводную салютную группу сформировали из наиболее подготовленных военнослужащих зенитного ракетного соединения ЦВО

ТАСС, 11 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) в апреле проведут в Хакасии более 20 оружейных салютов у памятников и мемориалов воинам, павшим в боях Великой Отечественной войны, сообщила во вторник пресс-служба округа.

"Торжественные залпы военнослужащие произведут из стрелкового оружия с соблюдением ритуала отдания воинских почестей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сводная салютная группа сформирована из наиболее подготовленных в строевом отношении военнослужащих зенитного ракетного соединения ЦВО, дислоцированного в Хакасии.

Кроме этого, в преддверии 75-й годовщины Великой Победы личный состав зенитного ракетного соединения принимает активное участие в облагораживании могил советских солдат, тружеников тыла, а также братских могил в регионе, добавили в пресс-службе.

Теги
РоссияВеликая Отечественная войнаХакасия75-летие Победы
Реклама на ТАСС
Комитет Госдумы одобрил налоговые льготы для инвесторов в Арктике
Законопроект устанавливает нулевую ставку НДПИ при добыче газового конденсата совместно с горючим природным газом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС