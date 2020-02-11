Военные в Хакасии устроят более 20 оружейных салютов у мемориалов павшим воинам

ТАСС, 11 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) в апреле проведут в Хакасии более 20 оружейных салютов у памятников и мемориалов воинам, павшим в боях Великой Отечественной войны, сообщила во вторник пресс-служба округа.

"Торжественные залпы военнослужащие произведут из стрелкового оружия с соблюдением ритуала отдания воинских почестей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сводная салютная группа сформирована из наиболее подготовленных в строевом отношении военнослужащих зенитного ракетного соединения ЦВО, дислоцированного в Хакасии.

Кроме этого, в преддверии 75-й годовщины Великой Победы личный состав зенитного ракетного соединения принимает активное участие в облагораживании могил советских солдат, тружеников тыла, а также братских могил в регионе, добавили в пресс-службе.