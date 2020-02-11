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Двое пострадавших при пожаре в Томской области находятся в тяжелом состоянии

Одного из них в ближайшее время эвакуируют из Колпашева в Томск

ТОМСК, 11 февраля. /ТАСС/. Супружеская пара - мужчина и женщина 43 лет, пострадавшие в понедельник вечером при пожаре в деревянном доме в Колпашево Томской области, находятся в тяжелом состоянии, мужчину в ближайшее время эвакуируют в Томск. Под присмотром медиков находятся два пострадавших ребенка, их состояние оценивается как удовлетворительное, сообщила во вторник пресс-служба областного департамента здравоохранения.

Пожар произошел в понедельник вечером в деревянном доме в городе Колпашево Томской области. В результате пострадала супружеская пара и их дети - мальчик 14 и девочка 12 лет. При тушении сотрудники МЧС обнаружили тело женщины, предположительно, сестры хозяйки дома.

"Мужчина и женщина находятся в реанимации Колпашевской районной больницы в тяжелом состоянии с термическими ожогами. После проведения экстренной телемедицинской консультации со специалистами ожогового отделения Томской областной клинической больницы (ТОКБ) было принято решение о медицинской эвакуации мужчины в специализированное отделение ТОКБ. Он будет доставлен туда санавиацией в ближайшее время. Женщина продолжит лечение в реанимации районной больницы", - говорится в сообщении.

Дети также останутся в Колпашевской районной больнице. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное.

По факту пожара следователи СК возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

Теги
РоссияТомская область
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