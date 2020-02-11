Проект "Артека" "Губернаторский лагерь" проведут под Барнаулом в июне 2020 года

БАРНАУЛ, 11 февраля. /ТАСС/. Алтайский край одним из первых включен в список из шести регионов, где будет реализован артековский проект "Губернаторский лагерь". Специализированная смена по технологиям и методикам "Артека" будет проведена в июне 2020 года под Барнаулом в лагере "Березка", сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе правительства Алтайского края.

Как сообщали ТАСС в пресс-службе "Артека", "Губернаторский лагерь", который будет организован по образцу Международного детского центра "Артек", откроется в городе Белокуриха Алтайского края, куда воспитанники и педагоги были эвакуированы из Крыма в годы Великой Отечественной войны. В алтайском Минобрнауки уточнили, что это будет специализированная смена на базе уже имеющегося детского лагеря. Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко подчеркнул, что это будет не в Белокурихе, и никакого строительства лагеря здесь не предполагается.

"Специализированную смену по технологиям и методикам "Артека", которые будут переданы специалистам нашего региона, запланировано провести в июне 2020 года на базе лагеря "Березка" неподалеку от Барнаула", - сказал собеседник агентства.

По словам Костенко, "Березка" - лагерь краевого значения, он был выбран для артековской смены с точки зрения инфраструктуры и программной части, кроме того, он может принять сразу 600 человек. Согласно договоренностям, руководство "Артека" полностью передает в край свои технологии работы с детьми, обучает вожатых и воспитателей, создает свой методический штаб поддержки. Проект будет реализован в рамках оздоровительной программы 2020 года.

На данный момент идет оформление юридических документов. В краевом министерстве отмечают, что "Березка" - летний лагерь, в этом году там предполагается проводить один сезон "Губернаторского лагеря", но если у "Артека" будут ресурсы, то возможно будут проведены несколько сезонов по артековским стандартам, и на следующий год опыт будет распространяться по другим лагерям.

С 11 сентября 1942 года по 12 января 1945 года во время Великой Отечественной войны на Алтае находился в эвакуации Всесоюзный пионерский лагерь "Артек". Тогда в нем отдохнули около пятисот детей из городов Сибири, а для тех, кто приехал в тыл из Гурзуфа, смена оказалась самой длинной за всю историю "Артека" - четыре года. Артековцы заработали 116 тыс. рублей, купили и подарили танкистам танк Т-34.