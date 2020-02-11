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Подрядчик приступил к реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Томска

Работы будут производиться во время отсутствия рейсов и в основном по ночам

ТОМСК, 11 февраля. /ТАСС/. Компания "СУ ТДСК" приступила к реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта Томска, в 2020 году планируется сделать полосу длиннее на 300 метров, сообщил журналистам во вторник вице-губернатор Игорь Шатурный.

"Конкурсная процедура затянулась, только в конце [2019] года был подписан контракт, [сейчас] подрядчик приступил к реализации и в течение четырех лет произведет реконструкцию взлетно-посадочной полосы. Работы будут производиться во время отсутствия рейсов и в основном в ночное время. У нас в рамках реконструкции будет 300 метров новой полосы строиться, эти 300 метров мы в этом году построим и подготовимся, чтобы в следующем году минимизировать закрытие аэропорта", - сказал Шатурный.

Он уточнил, что на работы в бюджет региона уже поступили 2,8 млрд рублей федеральных средств. Помимо удлинения ВПП, проект предусматривает оснащение полосы новым покрытием и водосточно-дренажной системой, строительство очистных сооружений, аварийной поисково-спасательной станции и периметрового ограждения аэропорта с техническими средствами охраны. Также будет реконструирована патрульная дорога, установлены система светосигнального оборудования и новые участки метеооборудования, устроены подъезды и подведены инженерные коммуникации к проектируемым зданиям.

Кроме того, по словам Шатурного, в 2020 году инвестор обещает приступить к строительству нового терминала аэропорта площадью более 6 тыс. кв. метров.

Проект реконструкции аэропорта и ВПП был одобрен Министерством транспорта РФ в феврале 2019 года. В 2020 году аэропортовый холдинг "Новапорт", которому принадлежит аэропорт Томска, планирует начать строительство нового терминала внутренних воздушных линий. Общий объем инвестиций "Новапорта" с учетом вложений в привокзальную площадь и системы обеспечения составит порядка 5 млрд рублей. Запустить терминал в эксплуатацию планируется через 20 месяцев после начала строительных работ.

Об аэропорте

Длина ВПП аэропорта Томска - 2,5 км, ширина - 50 м. Последний раз ее модернизировали в конце 1990-х - начале 2000-х годов. Полоса находится в федеральной собственности. Вопрос реконструкции обсуждается последние несколько лет. На поддержание ВПП в рабочем состоянии в год тратится около 5 млн рублей.

Аэропорт Томска является одним из наиболее интенсивно развивающихся региональных аэропортов федерального значения. Находится в собственности холдинга "Новапорт" (входит в группу компаний AEON Corporation). Пропускная способность аэропорта - 600 пассажиров в час: 400 человек на внутренних и 200 человек на международных авиалиниях. По словам Шатурного, за 2019 год пассажиропоток томского аэропорта вырос на 20% и составил 750 тысяч человек.

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