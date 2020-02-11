В СК назвали причину обрушения трапа в аэропорту Барнаула в феврале 2019 года

НОВОСИБИРСК, 11 февраля. /ТАСС/. Обрушение трапа в аэропорту Барнаула, при падении с которого в феврале 2019 года пострадали шесть человек, произошло из-за несвоевременного техобслуживания конструкции. Об этом сообщил во вторник журналистам в региональном пресс-центре ТАСС руководитель контрольно-следственного отдела Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ Григорий Шевердин.

В середине февраля 2019 года в аэропорту Барнаула произошел надлом стойки корзины трапа, в результате чего шесть пассажиров упали на посадочную площадку, трое из них были госпитализированы. Сообщалось, что трап прошел проверку, согласно регламенту, в октябре 2018 года. Претензий к его состоянию не возникло. В аэропорту Барнаула поясняли, что в трапе была скрытая неисправность, которую нельзя было диагностировать во время предполетного техосмотра.

"В ходе расследования было установлено, что крушение площадки трапа произошло в результате коррозии металла, коррозия металла образовалась в результате того, что техническое обслуживание данного трапа производилось несвоевременно, в целом можно сказать, что не производилось", - сказал Шевердин.

Он добавил, что дело по факту получения травм при падении пассажиров с трапа при посадке в самолет Airbus A320, который должен был вылететь в Домодедово из Барнаула, направлено в суд.