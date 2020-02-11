В деле о мошенничестве в Институте горного дела СО РАН могут появиться новые фигуранты

НОВОСИБИРСК, 11 февраля. /ТАСС/. Новые фигуранты из числа руководителей Института горного дела СО РАН, трое сотрудников которого задержаны по делу о мошенничестве, могут появиться в ходе расследования преступления, сообщил представитель СК РФ по региону в ходе судебного заседания во вторник.

В понедельник после обысков Институте горного дела СО РАН был задержан директор учреждения Андрей Кондратенко в рамках возбужденного ранее уголовного дела по ст. 159 ("Мошенничество"). По информации следственного управления СК РФ по региону, в 2017 году замдиректора Института горного дела СО РАН инициировал закупку измерительной системы за 700 тыс. рублей на средства научного гранта по завышенной цене. При этом сама система была приобретена за 288 тыс. рублей. По ранее возбужденным уголовным делам по факту мошенничества были задержаны заместитель директора института и сотрудник института.