В деле о мошенничестве в Институте горного дела СО РАН могут появиться новые фигуранты

НОВОСИБИРСК, 11 февраля. /ТАСС/. Новые фигуранты из числа руководителей Института горного дела СО РАН, трое сотрудников которого задержаны по делу о мошенничестве, могут появиться в ходе расследования преступления, сообщил представитель СК РФ по региону в ходе судебного заседания во вторник.
В понедельник после обысков Институте горного дела СО РАН был задержан директор учреждения Андрей Кондратенко в рамках возбужденного ранее уголовного дела по ст. 159 ("Мошенничество"). По информации следственного управления СК РФ по региону, в 2017 году замдиректора Института горного дела СО РАН инициировал закупку измерительной системы за 700 тыс. рублей на средства научного гранта по завышенной цене. При этом сама система была приобретена за 288 тыс. рублей. По ранее возбужденным уголовным делам по факту мошенничества были задержаны заместитель директора института и сотрудник института.
"В настоящее время установлены три лица, причастные к преступлению, но у следствия есть основания полагать, что лица из числа руководства институтом также могут быть причастны к совершению данного преступления", - сообщил следователь.
Как сообщил журналистам председатель СО РАН Валентин Пармон 10 февраля, оперативные мероприятия, прошедшие в понедельник в Институте горного дела СО РАН, не связаны с использованием бюджетного финансирования. По словам Пармона, возбуждение уголовного дела связано с исполнением договора для угольной компании СУЭК. По его информации, ущерб составил менее 1 млн рублей.
Новосибирский Институт горного дела имени Николая Чинакала образован в 1943 году, в 1957-м вошел в структуру СО РАН. В институте исследуются процессы, вызванные техногенной деятельностью человека, а также теория разработки месторождений полезных ископаемых и комплексная переработка минерального сырья на основе ресурсо- и энергосберегающих экологически безопасных технологий, горное и строительное машиноведение.