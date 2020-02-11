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У вернувшегося в Новосибирск из-за неисправности самолета не нашли повреждений

В СК отметили, что неисправность не угрожала безопасности полета

ТАСС, 11 февраля. Следователи не обнаружили повреждений самолета авиакомпании S7, вернувшегося утром 11 февраля в Новосибирск из-за срабатывания датчика неисправности, сообщается во вторник на сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

Самолет авиакомпании S7, вылетевший утром 11 февраля из Новосибирска в Москву, вернулся в аэропорт Толмачево по решению экипажа в связи со срабатыванием датчика неисправности. Новосибирская транспортная прокуратура начала проверку.

"По данному факту Новосибирский следственный отдел Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ проводит доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта"). На место происшествия выехала следственная группа, которая в ходе осмотра каких-либо повреждений у воздушного судна не обнаружила", - говорится в сообщении.

Неисправность не угрожала безопасности полета, уточняется в сообщении. По данным ведомства, на борту находилось 124 человека, пострадавших нет.

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РоссияНовосибирская область
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