Суд признал незаконным разрешение на возведение элитного жилья на берегу Ангары в Иркутске

ИРКУТСК, 11 февраля. /ТАСС/. Кировский районный суд Иркутска по иску реставратора и руководителя общественной организации "Наследие" Дмитрия Разумова признал незаконным выданное администрацией города частной компании разрешение на строительство элитного жилья на берегу Ангары, недалеко от места, где в XVII веке был заложен Иркутский острог. Об этом Разумов во вторник сообщил ТАСС, вынесение решения по иску подтвердили в суде.

"Разрешение на строительство признано незаконным. 20 февраля будет опубликовано официально решение, и у противоположной стороны будет возможность оспорить его в областном суде. Иск был к администрации города о том, что они незаконно выдали разрешение на строительство", - сказал Разумов.

Иск был подан осенью 2019 года. Как сообщал ТАСС, изначально на берегу Ангары в историческом центре Иркутска планировалось построить малоэтажное жилье и сделать набережную. Такая концепция развития территории в 2018 году победила в конкурсе, который провели городские власти. В 2019 году на этом месте начались работы по расчистке площадки, подрядчик приступил к сносу заброшенного здания бывшей чаеразвесочной фабрики и построенной в начале XX века теплоэлектроцентрали.

Один из авторов архитектурно-градостроительной концепции Андрей Белопольский в декабре 2018 года сообщал журналистам, что современная застройка будет состоять из малоэтажных жилых домов, объектов торговли и общепита, пешеходных зон, велодорожек. Однако в августе 2019 года стало известно, что вместо малоэтажного жилья на берегу Ангары появится элитное высотное жилье.

Общественник Дмитрий Разумов подал иск к администрации города, поскольку считает, что место, с которого начал расти Иркутск, это историческое ядро, и доступ к нему должен быть у всех горожан. По его мнению, на этом месте должно быть общественное пространство, облик которого не нарушит городскую композицию.