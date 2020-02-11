Суд в Новосибирске арестовал директора Института горного дела СО РАН

НОВОСИБИРСК, 11 февраля. /ТАСС/. Заельцовский районный суд Новосибирска отправил под арест до 22 марта директора Института горного дела СО РАН Андрея Кондратенко, который обвиняется в мошенничестве при закупках исследовательского оборудования, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

В понедельник после обысков в Институте горного дела СО РАН был задержан директор учреждения Андрей Кондратенко в рамках возбужденного ранее уголовного дела по ст. 159 ("Мошенничество"). По информации следственного управления СК РФ по региону, в 2017 году замдиректора Института горного дела СО РАН инициировал закупку измерительной системы за 700 тыс. рублей на средства научного гранта по завышенной цене. При этом сама система была приобретена за 288 тыс. рублей. По ранее возбужденным уголовным делам по факту мошенничества были задержаны заместитель директора института и сотрудник института. Они находятся под стражей, им предъявлены обвинения по ст. 159 УК РФ.

Как ранее сообщил журналистам председатель СО РАН Валентин Пармон, оперативные мероприятия, прошедшие в понедельник в Институте горного дела СО РАН, не связаны с использованием бюджетного финансирования. По словам Пармона, возбуждение уголовного дела связано с исполнением договора для угольной компании СУЭК. По его информации, ущерб составил менее 1 млн рублей.

Новосибирский Институт горного дела имени Н. А. Чинакала образован в 1943 году, в 1957 году вошел в структуру СО РАН. В институте исследуются процессы, вызванные техногенной деятельностью человека, а также теория разработки месторождений полезных ископаемых и комплексная переработка минерального сырья на основе ресурсо- и энергосберегающих экологически безопасных технологий, горное и строительное машиноведение.