Синоптики зафиксировали новые рекорды тепла в Западной Сибири 8 и 9 февраля

НОВОСИБИРСК, 11 февраля. /ТАСС/. Температурные рекорды установлены в регионах Западной Сибири, на некоторых метеостанциях температура в выходные превысила прежние рекордные показатели сразу на пять градусов, причиной стало проникновение воздушных масс из субтропических широт, сообщил ТАСС во вторник пресс-секретарь Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Ренад Ягудин.

"Необычность в том, что выброс был воздушных масс из субтропических широт, из районов, прилегающих к Каспийскому и Аральскому морям, поэтому, возможно, была такая мощная адвекция тепла (локальное повышение температуры воздуха под влиянием горизонтального переноса воздуха - прим. ТАСС). Рекорды максимальной температуры в эти дни были перекрыты сразу от одного до пяти градусов", - сказал Ягудин.

Он уточнил, что, например, на метеостанции Солонежная на Алтае новый рекорд был установлен на отметке 12,4 градуса, в то время как предыдущий рекорд, зафиксированный в 2007 году, был на 5 градусов ниже - 7,2 градуса.

По словам собеседника агентства, в минувшие выходные в Западной Сибири были также установлены рекорды по количеству осадков.

"Были перекрыты рекорды суточных сумм осадков 8 и 9 февраля по ряду метеостанций Новосибирской области и смежных регионов. Осадков выпало до 10-14 мм за сутки в Новосибирской области, Томской области и окружающих регионах. Прежние рекорды (чаще всего двадцатилетней давности) перекрыты примерно в 1,5-2 раза", - сказал Ягудин.

Он пояснил, что прохождение атмосферных фронтов циклоном привело к формированию мощной зоны осадков.