Новые очистные сооружения на крупнейшем угольном разрезе Кузбасса запустят в 2020 году

ТАСС, 11 февраля. Компания "Кузбассразрезуголь" (КРУ) запустит новые очистные сооружения на самом крупном предприятии с открытой добычей угля в Кузбассе - Талдинском угольном разрезе в августе 2020 года, что позволит улучшить экологическую ситуацию в регионе. Об этом сообщила во вторник пресс-служба компании.

Сложная экологическая ситуация в регионе объясняется тем, что здесь добывается почти 60% российского угля и расположены около 120 шахт и разрезов. Шахтные воды и карьерные воды необходимо очищать от нефтепродуктов, частиц угля, тяжелых металлов и фенолов.

"Новые очистные сооружения на Талдинском угольном разрезе будут соответствовать требованиям законодательства в области наилучших доступных технологий. Ввод важнейшего для компании объекта в эксплуатацию запланирован на август 2020 года. Производительность очистных сооружений составит более 2,6 млн кубометров в год. Такая пропускная способность обеспечит потребности Таежного поля в очистке карьерных вод, что позволит снизить негативное воздействие на окружающую среду", - цитирует пресс-служба компании заместителя директора по капитальному строительству АО "УК "Кузбассразрезуголь" Евгения Буймова.

Через очистные сооружения проходит вода, которая сбрасывается в реку Кыргай, впадающую в приток Томи. Новые очистные сооружения состоят из трех ступеней. Стоки очищаются от взвешенных веществ с помощью гравитационного осаждения, после чего вода проходит через многослойный фильтр. Фильтры состоят из песчаника, горельника, известняка и цеолита, кристаллизовавшегося доисторического вулканического пепла с высокими абсорбционными свойствами. После окончательной осадки загрязняющих веществ в отстойнике воды уходят в реку Кыргай.

В "Кузбассразрезуголь" входят шесть филиалов: разрезы "Кедровский", "Моховский", "Бачатский", "Краснобродский", "Талдинский", "Калтанский", а также одна шахта "Байкаимская". УГМК управляет более чем 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания является единственным российским производителем цинка, вторым по величине производителем меди, также выпускает стальной прокат, драгоценные металлы и добывает уголь.