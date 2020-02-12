Ростехнадзор выявил нарушения при строительстве цеха химического завода "Азот" в Кемерове

КЕМЕРОВО, 12 февраля. /ТАСС/. Сибирское управление Ростехнадзора в ходе проверки крупнейшего за Уралом химического завода "Азот" в Кемерове установило, что цех газового сырья на территории предприятия, где в декабре 2019 года травмировался рабочий, был построен и эксплуатировался без разрешительных документов. По данным фактам возбуждены административные дела, сообщили в ведомстве в ответ на запрос ТАСС.

"В ходе проведения административного расследования был проведен осмотр цеха газового сырья... запрошены необходимые документы. По результатам административного расследования установлено, что КАО "Азот" осуществляло строительство капитального объекта без разрешения, что является нарушением ст. 51 Градостроительного кодекса РФ и влечет административную ответственность <…> КАО "Азот" приступило к эксплуатации вышеуказанного объекта без разрешения на ввод его в эксплуатацию, что также формирует состав административного правонарушения", - говорится в тексте ответа на запрос.

По заключению Ростехнадзора двухэтажный цех газового сырья является объектом капитального строительства и находится на территории опасного производственного объекта, поэтому предприятию было необходимо получить заключение Госстройнадзора перед вводом его в эксплуатацию в 2018 году, что сделано не было.

Административные материалы по фактам нарушений составлены по ч. 1. Ст. 9.5. КоАП РФ ("Строительство объектов капитального строительства без разрешения на строительство в случае") и ч. 5. ст. 9.5 КоАП РФ ("Эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию") и направлены на рассмотрение в Арбитражный суд Кемеровской области. На усмотрение суда за данные нарушения предприятию может быть назначен штраф или применена санкция в виде административного приостановления деятельности сроком до 90 суток. Согласно электронной картотеке дел, заседания назначены на март 2020 года.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе "Азота", предприятие намерено представить в суде возражения и обосновать отсутствие нарушений со своей стороны при строительстве и вводе в эксплуатацию цеха, так как они проводились в рамках технического перевооружения завода.

"В рамках технического перевооружения... в 2017 году был выполнен проект, к проекту проведена экспертиза промышленной безопасности (ЭПБ). В 2018 году сливоналивная эстакада неконцентрированной азотной кислоты и корпус 710 [цех газового сырья] были смонтированы на площадке КАО "Азот" в соответствии с проектом. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ для объектов технического перевооружения получение разрешения на строительство не требуется", - пояснили в пресс-службе.

О предприятии

"Азот" (входит в состав АО "СДС Азот") - крупнейший химический комплекс за Уралом. Предприятие производит и поставляет азотные удобрения для сельхозпроизводителей, является основным поставщиком аммиачной селитры для горнодобывающей отрасли Сибири и Дальнего Востока. Также "Азот" производит 30% общего объема капролактама в России.