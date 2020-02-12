Авиакомпания заплатит 1 млн рублей за взятку в виде оплаты публикации научного доклада

ТАСС, 12 февраля. Суд оштрафовал авиакомпанию "Сибирская база авиационной охраны лесов" за взятку в виде оплаты публикации научного доклада начальника Западно-Сибирского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта (ЗС МТУ Росавиации) на 1 млн рублей. Об этом сообщается в среду на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Мировой судья Первомайского районного суда г. Омска признал ООО "Сибирская база авиационной охраны лесов" виновным в совершении указанного административного правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 1 млн. рублей", - говорится в сообщении.

Суд установил, что директор компании, которая оказывает услуги по охране лесов от пожаров, оплатил стоимость публикации научного доклада начальнику ЗС МТУ Росавиации "в целях обеспечения беспрепятственной деятельности указанной коммерческой организации при выполнении авиационных работ и оказании услуг", уточняется в сообщении.

Приговор вынесен на основании ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ ("Незаконное оказание услуг имущественного характера в интересах юридического лица").