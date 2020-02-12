Приставы в Кузбассе арестовали у разреза 13 тыс. тонн угля за долги

ТАСС, 12 февраля. Судебные приставы в Кузбассе арестовали 13 тыс. тонн угля стоимостью 19 млн рублей у разреза, который задолжал по налогам около 45 млн рублей, сообщается в среду на сайте регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) региона.

"В Кемерове судебные приставы арестовали 13 тыс. тонн угля у разреза из-за многочисленных долгов, <…> на исполнении находится сводное исполнительное производство о взыскании налогов, государственной пошлины и штрафов с угольного предприятия в размере 45 млн руб.", - говорится в сообщении. Уточняется, что стоимость арестованного угля - 19 млн рублей.

Уголь находится на хранении самой организации, руководитель которой предупрежден об уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ ("Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации"). Предприятие оплатило часть задолженности в размере около 26 млн рублей.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона, санкции применены в отношении разреза "Трудармейский Южный", расположенном в Прокопьевском районе Кузбасса. Предприятие входит в состав угольной компании "УгольТэк". Суммарные лицензионные запасы угля на разрезе составляют 60 млн тонн, проектная мощность добычи - 2,5 млн тонн угля в год.