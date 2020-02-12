Строительство нового онкоцентра в Новосибирске планируют начать в 2021 году

НОВОСИБИРСК, 12 февраля. /ТАСС/. Строительство нового онкоцентра в Новосибирской области, где остро стоит проблема борьбы с онкологическими заболеваниями, начнется в 2021 году, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

В 2019 году в области отмечено 474,8 случая заболеваемости онкологией на 100 тысяч населения, что выше как общероссийского, так и среднего по Сибирскому федеральному округу. Создание на территории региона нового онкоцентра было анонсировано в сентябре прошлого года на форуме "Технопром", когда губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал соглашение о сотрудничестве с компанией "Мединвестгрупп", которая должна была заняться проектированием здания будущего центра.

"В 2020 году запланировано проектирование онкологического центра, на 2021 год запланировано его строительство. Вопрос строительства прорабатывается совместно с Министерством экономического развития Новосибирской области", - сообщили в пресс-службе, пояснив, что в настоящий момент идет поиск земельного участка. В Минздраве уточнили, что проект может быть реализован в рамках концессионного соглашения или государственно-частного партнерства.

Онкодиспансер планировалось построить в Новосибирске еще в 2014-2015 годах, строительство оценивалось в 5-6 млрд рублей. Однако Травников приостановил разработку проекта, поскольку он требовал пересмотра концепции: губернатор выразил сомнение в целесообразности строительства именно онкоцентра, по его словам, нужно вложить часть ресурсов в развитие других учреждений.

Ранее предполагалось, что новый онкодиспансер расположится на площади 4,8 га на территории Городской клинической больницы № 25 в Калининском районе Новосибирска. В комплексе площадью 80 тыс. кв. метров должен был разместиться стационар на 725 человек, поликлиника на 510 приемов в смену, 60-местный пансионат, операционный блок на 20 столов и клинические кафедры.