{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Строительство нового онкоцентра в Новосибирске планируют начать в 2021 году

В 2020 году запланировано проектирование объекта

НОВОСИБИРСК, 12 февраля. /ТАСС/. Строительство нового онкоцентра в Новосибирской области, где остро стоит проблема борьбы с онкологическими заболеваниями, начнется в 2021 году, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

В 2019 году в области отмечено 474,8 случая заболеваемости онкологией на 100 тысяч населения, что выше как общероссийского, так и среднего по Сибирскому федеральному округу. Создание на территории региона нового онкоцентра было анонсировано в сентябре прошлого года на форуме "Технопром", когда губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал соглашение о сотрудничестве с компанией "Мединвестгрупп", которая должна была заняться проектированием здания будущего центра.

"В 2020 году запланировано проектирование онкологического центра, на 2021 год запланировано его строительство. Вопрос строительства прорабатывается совместно с Министерством экономического развития Новосибирской области", - сообщили в пресс-службе, пояснив, что в настоящий момент идет поиск земельного участка. В Минздраве уточнили, что проект может быть реализован в рамках концессионного соглашения или государственно-частного партнерства.

Онкодиспансер планировалось построить в Новосибирске еще в 2014-2015 годах, строительство оценивалось в 5-6 млрд рублей. Однако Травников приостановил разработку проекта, поскольку он требовал пересмотра концепции: губернатор выразил сомнение в целесообразности строительства именно онкоцентра, по его словам, нужно вложить часть ресурсов в развитие других учреждений.

Ранее предполагалось, что новый онкодиспансер расположится на площади 4,8 га на территории Городской клинической больницы № 25 в Калининском районе Новосибирска. В комплексе площадью 80 тыс. кв. метров должен был разместиться стационар на 725 человек, поликлиника на 510 приемов в смену, 60-местный пансионат, операционный блок на 20 столов и клинические кафедры.

Теги
РоссияНовосибирская область
Реклама на ТАСС
В Кемерове четыре человека пострадали при столкновении маршрутки и грузовика
Никто из них не госпитализирован
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС