Мэрия Кемерова дважды не смогла оспорить решение суда о незаконности работы "Зимней вишни"

КЕМЕРОВО, 12 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Западно-Сибирского округа не удовлетворил кассационную жалобу администрации города Кемерова, в котором мэрия пыталась оспорить постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда о признании недействительным разрешения муниципальных властей на ввод в эксплуатацию торгового центра "Зимняя вишня", где при пожаре в марте 2018 года погибли 60 человек. Об этом говорится в электронной картотеке дел суда.

"Оставить без изменения решение и (или) постановление апелляционной инстанции, а кассационную жалобу - без удовлетворения", - говорится в постановлении Арбитражного суда Западно-Сибирского округа.

Ранее ТАСС сообщал, что в июле 2019 года Арбитражный суд Кемеровской области рассмотрел иск от предпринимателей и арендаторов "Зимней вишни" и признал недействительным разрешение муниципальных властей на ввод в эксплуатацию здания бывшего кондитерского комбината, реконструированного под торговый центр "Зимняя вишня". Соответствующее разрешение было подписано в марте 2014 года заместителем главы города Кемерово после того, как региональная инспекция Госстройнадзора выдала положительное заключение по объекту. После чего мэрия подала апелляционную жалобу в Седьмой арбитражный апелляционный суд, который оставил решение кузбасского арбитража без изменения.

Как следует из материалов, в рамках расследования уголовного дела о пожаре в ТЦ была проведена экспертиза, которая показала, что здание торгового центра "на момент, предшествующий пожару, не соответствовало проектно-сметной документации и нормативно-техническим требованиям, предъявляемым к общественным зданиям с массовым пребыванием людей". Несмотря на это, Госстройнадзор Кемеровской области выдал заключение о соответствии реконструированного здания требованиям технического регламента и проектной документации, а муниципалитет согласовал ввод в эксплуатацию нового торгового центра.

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали. Уничтожено и повреждено имущество 140 человек и 100 юридических лиц. По факту пожара возбуждены три уголовных дела, их фигурантами в общей сложности стали 15 человек.