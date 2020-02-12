Амурская тигрица, отправленная в Японию из Новосибирска, родила детенышей

ТАСС, 12 февраля. Амурская тигрица Кассандра из Новосибирска, отправленная по программе обмена в японский зоопарк Омориямассс, родила четырех тигрят. Это первое потомство краснокнижных амурских тигров за 11 лет в зоопарке Оморияма, говорится в сообщении пресс-службы Новосибирского зоопарка.

"В японском зоопарке Оморияма, расположенном в городе Акита, тигрица Кассандра родила четырех детенышей. Эта тигрица - дочь амурских тигров Максимуса и Лапы, живущих в Новосибирском зоопарке. Для зоопарка Оморияма рождение тигрят стало большим событием - это первое потомство амурских тигров за 11 лет", - говорится в сообщении.

Тигрятам четыре месяца, тигрица Кассандра воспитывает их сама. Имена тигрятам выберут 22 февраля.

Амурский тигр занесен в Международную Красную книгу как исчезающий вид, 90% его популяции обитает в Приморье и Хабаровском крае. По данным Новосибирского зоопарка, численность тигров в природе оценивается всего в 350-500 особей. В зоопарках живут еще не более 600 особей.