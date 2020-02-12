{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Амурская тигрица, отправленная в Японию из Новосибирска, родила детенышей

Это первое потомство краснокнижных амурских тигров за 11 лет в зоопарке Оморияма, расположенном в городе Акита

ТАСС, 12 февраля. Амурская тигрица Кассандра из Новосибирска, отправленная по программе обмена в японский зоопарк Омориямассс, родила четырех тигрят. Это первое потомство краснокнижных амурских тигров за 11 лет в зоопарке Оморияма, говорится в сообщении пресс-службы Новосибирского зоопарка.

"В японском зоопарке Оморияма, расположенном в городе Акита, тигрица Кассандра родила четырех детенышей. Эта тигрица - дочь амурских тигров Максимуса и Лапы, живущих в Новосибирском зоопарке. Для зоопарка Оморияма рождение тигрят стало большим событием - это первое потомство амурских тигров за 11 лет", - говорится в сообщении.

Тигрятам четыре месяца, тигрица Кассандра воспитывает их сама. Имена тигрятам выберут 22 февраля.

Амурский тигр занесен в Международную Красную книгу как исчезающий вид, 90% его популяции обитает в Приморье и Хабаровском крае. По данным Новосибирского зоопарка, численность тигров в природе оценивается всего в 350-500 особей. В зоопарках живут еще не более 600 особей.

Теги
ЯпонияРоссияНовосибирская область
Реклама на ТАСС
Источник: начальника отдела полиции в Кузбассе подозревают в избиении задержанного
По данным собеседника ТАСС, в камере предварительного заключения сотрудник МВД избил одного из двух участников драки в кафе в Шерегеше
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС