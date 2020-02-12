Источник: начальника отдела полиции в Кузбассе подозревают в избиении задержанного

ТАСС, 12 февраля. Начальник отдела МВД РФ по Таштагольскому району Кемеровской области подозревается в избиении мужчины, задержанного за драку и помещенного в камеру предварительного заключения. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах в среду.

"Службой собственной безопасности МВД предварительно установлено, что сотрудники полиции Таштагольского района задержали двух участников драки, которая произошла в одном из кафе в Шерегеше, они были помещены в камеру в отделении. Начальник отдела МВД России по Таштагольскому району Шумский избил одного из задержанных", - сказал собеседник агентства.

По данным источника ТАСС, инцидент произошел в начале февраля, по данному факту в настоящий момент проводится внутренняя проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Официальным комментарием ГУ МВД России по Кемеровской области ТАСС в настоящий момент не располагает.