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Международный фестиваль "Французская зима" впервые пройдет в Новосибирске 14-17 февраля

Его центральным событием станет конкурс юных исполнителей на смычковых инструментах, на который приедут участники из Кореи и Казахстана

НОВОСИБИРСК, 12 февраля. Международный фестиваль "Французская зима" с участием звезд парижской оперной сцены пройдет в Новосибирске с 14 по 17 февраля, сообщила в среду в пресс-центре ТАСС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

"Для нас это первый опыт. Такой масштабный фестиваль мы делаем впервые. В этом году мы должны отработать программу, чтобы впоследствии подписать соглашение о взаимодействии. На основании этого будем сотрудничать на уровне муниципалитетов", - сообщила Терешкова, пояснив, что идея фестиваля возникла после выступления новосибирского скрипичного ансамбля "Блестящие смычки" во Франции.

Как пояснила руководитель городской дирекции творческих программ Ирина Саркисян, фестиваль включает в себя мастер-классы для начинающих композиторов, музыкантов и актеров. Ожидается мастер-класс валторниста Филиппа Пирана. Центральным событием фестиваля станет конкурс юных исполнителей на смычковых инструментах, на который приедут участники из Кореи и Казахстана. На основной площадке фестиваля - малой сцене кинотеатра имени В. Маяковского - прозвучат фольклорные и барочные композиции. Также 14 февраля, в День всех влюбленных, в рамках фестиваля состоится выступление группы традиционного французского бала "Cafe Koefet" в форме гала-ужина "Из Франции с любовью". Как рассказал композитор и режиссер Артур Томессен, программа фестиваля подходит для самой широкой публики и не требует от зрителя глубоких знаний в области французской культуры.

Вице-президент "Альянс Франсез-Новосибирск" Григорий Милогулов отметил, что культурное сотрудничество Новосибирска с Францией происходит в нескольких направлениях, в частности, в 2020 году планируется проведение традиционного фестиваля французского кино в новосибирском кинотеатре "Победа", а также ряд конкурсов для детей. Например, конкурс комиксов на французском языке.

Теги
РоссияНовосибирская область
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