В Кузбассе возбудили уголовное дело против начальника отдела МВД за избиение задержанного

КЕМЕРОВО, 12 февраля. /ТАСС/. Следственные органы следственного управления СК РФ по Кемеровской области возбудили уголовное дело в отношении 43-летнего начальника отдела МВД России по Таштагольскому району, подозреваемого в избиении задержанного. Об этом сообщается на официальном сайте регионального ведомства.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего начальника отдела МВД России по Таштагольскому району, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия"). По версии следствия, 9 февраля текущего года в отделении полиции "Шерегеш" за мелкое хулиганство был доставлен ранее судимый 39-летний местный житель. Начальник отдела полиции зашел в камеру для административно-задержанных и причинил мужчине побои", - говорится в сообщении.

Преступная деятельность полицейского была выявлена сотрудникам собственной безопасности ГУ МВД России по Кемеровской области, которые передали собранные материалы в следственные органы, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка.

"Начальником ГУ МВД России по Кемеровской области назначено проведение служебной проверки, по результатам которой руководитель районного отдела внутренних дел будет уволен по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с законодательством", - сообщили в пресс-службе.

Полицейский задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.