Новый международный зал прилета открыли в аэропорту Барнаула

БАРНАУЛ, 12 февраля. /ТАСС/. Аэропорт Барнаула начал эксплуатацию нового международного зала прилета, сообщает в среду пресс-служба Министерства транспорта Алтайского края.

"В международном аэропорту им. Г. С. Титова открыт новый павильон прилета для пассажиров международных воздушных линий. Строительство нового помещения для выдачи багажа сжатые сроки. Первыми пассажирами, которые воспользовались новым павильоном, стали 235 пассажиров, прилетевших из Тайланда", - сообщает пресс-служба.

В зале площадью 400 кв. м, что позволяет сделать пребывание удобным, установлена современная система обработки багажа. В министерстве отмечают, что благодаря новой технике и расширению площадей время обслуживания пассажиров сократится.

Как сообщал в ноябре 2019 года журналистам гендиректор авиапредприятия "Алтай" (эксплуатант комплекса аэропорта) Виталий Архипенко, оборудование нового павильона обошлось в сумму порядка 10 млн рублей. Он отказался уточнять стоимость нового объекта, однако отметил, что средства, затраченные на строительство, выделены по решению собственников из доходов авиапредприятия. Новый зал позволит исключить 20-25 минут ожидания пассажиров при прилете.

Аэропорт Барнаул в Алтайском крае в 2019 году впервые принял более 530 тыс. пассажиров, что стало для него рекордом. Рост пассажиропотока по сравнению с 2018 годом составил 5%. Аэропорт был построен в 1965 году. Собственниками авиапредприятия "Алтай", в структуру которого входит комплекс аэропорта, являются администрация Алтайского края и компания "Новапорт".