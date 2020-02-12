{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

Четыре танка и авиация впервые примут участие в параде в Омске

Впервые в колонне пройдут тяжелые танки

ОМСК, 12 февраля. /ТАСС/. Количество военной техники, которая примет участие в параде Победы в Омске, вырастет в 2020 году почти в два раза. Как сообщил в среду журналистам министр региональной безопасности Омской области Андрей Кондин, впервые в омском параде примут участие четыре современных танка и авиация.

"Впервые 9 мая у нас пройдут тяжелые танки - 4 единицы. В начале традиционно пойдет Т-34, потом ретро техника, а потом современная тяжелая техника. И через Министерство обороны РФ мы договорились о том, что в параде будут участвовать 4 самолета. <…> Это мероприятие должно пройти так масштабно, как никогда", - сказал Кондин.

В Министерстве региональной безопасности ТАСС уточнили, что участие в параде могут принять танки Т-80 и Т-90. "Какие именно танки будут - окончательное решение еще не принято. Может будет два Т-80 и два Т-90", - отметил собеседник агентства.

В целом, по словам Кондина, общее количество техники, принимающей участие в параде, увеличится по сравнению с прошлым годом почти в два раза. "Через Соборную площадь [перед зданием правительства региона] пройдет 9 мая 66 единиц сухопутной техники. В прошлом годе их было 36", - отметил министр.

Он добавил, что впервые в этом году трибуны будут установлены с обеих сторон площади. "Мы максимально, насколько будет возможность, постараемся сделать трибуны, чтобы как можно больше людей смогли увидеть парад в живую", - сказал Кондин.

Т-34, который стал самым массовым в годы войны и был признан лучшим советским танком тех времен, производился на омском заводе "Омсктрансмаш". Как рассказали ТАСС в пресс-службе предприятия, танк, который принимает участие в параде с 2017 года, более 25 лет хранился в Омском музее воинской славы и был выпущен в Омске в 1945 году. Три года назад, к 75-летию производства боевой машины, предприятие восстановило все недостающие детали и узлы в танке и привело двигатель в рабочее состояние.

Теги
РоссияОмская область75-летие Победы
Реклама на ТАСС
В нескольких регионах России оказались побиты 100-летние температурные рекорды
По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, до конца зимы будут новые рекорды
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС