Четыре танка и авиация впервые примут участие в параде в Омске

ОМСК, 12 февраля. /ТАСС/. Количество военной техники, которая примет участие в параде Победы в Омске, вырастет в 2020 году почти в два раза. Как сообщил в среду журналистам министр региональной безопасности Омской области Андрей Кондин, впервые в омском параде примут участие четыре современных танка и авиация.

"Впервые 9 мая у нас пройдут тяжелые танки - 4 единицы. В начале традиционно пойдет Т-34, потом ретро техника, а потом современная тяжелая техника. И через Министерство обороны РФ мы договорились о том, что в параде будут участвовать 4 самолета. <…> Это мероприятие должно пройти так масштабно, как никогда", - сказал Кондин.

В Министерстве региональной безопасности ТАСС уточнили, что участие в параде могут принять танки Т-80 и Т-90. "Какие именно танки будут - окончательное решение еще не принято. Может будет два Т-80 и два Т-90", - отметил собеседник агентства.

В целом, по словам Кондина, общее количество техники, принимающей участие в параде, увеличится по сравнению с прошлым годом почти в два раза. "Через Соборную площадь [перед зданием правительства региона] пройдет 9 мая 66 единиц сухопутной техники. В прошлом годе их было 36", - отметил министр.

Он добавил, что впервые в этом году трибуны будут установлены с обеих сторон площади. "Мы максимально, насколько будет возможность, постараемся сделать трибуны, чтобы как можно больше людей смогли увидеть парад в живую", - сказал Кондин.

Т-34, который стал самым массовым в годы войны и был признан лучшим советским танком тех времен, производился на омском заводе "Омсктрансмаш". Как рассказали ТАСС в пресс-службе предприятия, танк, который принимает участие в параде с 2017 года, более 25 лет хранился в Омском музее воинской славы и был выпущен в Омске в 1945 году. Три года назад, к 75-летию производства боевой машины, предприятие восстановило все недостающие детали и узлы в танке и привело двигатель в рабочее состояние.