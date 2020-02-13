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Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции новосибирского аэровокзала

Стоимость работ составит 13,5 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 13 февраля. /ТАСС/. Проект реконструкции аэровокзала стоимостью 13,5 млрд рублей в новосибирском аэропорту Толмачево, который является одним из крупнейших российских авиационных хабов, получил одобрение Главгосэкспертизы, сообщает пресс-служба аэропорта.

Администрация аэропорта Толмачево, как сообщалось 19 ноября 2019 года, проведет открытые торги для определения подрядчика, который займется реконструкцией аэровокзала для международных и внутренних воздушных линий, сумма контракта составляет 13,5 млрд рублей. По данным сайта госзакупок, итоги торгов будут подведены 17 марта 2020 года. Гендиректор аэропорта Толмачево Егений Янкилевич сообщал, что в аэропорту будет построен новый терминал стоимостью почти 20 млрд рублей. Первый этап строительства объекта площадью 56 тыс. кв. м за 12 млрд рублей планировалось выполнить к 2022 году.

"АО "Аэропорт Толмачево" получил положительное заключение государственной экспертизы <…> по объекту "Реконструкция аэровокзального комплекса международных/ внутренних воздушных линий международного аэропорта Новосибирск (Толмачево)", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, реализация первого этапа проекта планируется завершить до 1 апреля 2022 года. Весь проект будет реализован к 2025 году в два этапа. Общая площадь аэровокзального комплекса после реализации двух этапов должна составить более 100 тыс. кв. м. К 2022 году аэропорт рассчитывает увеличить пассажиропоток до 10 миллионов человек в год.

Международный аэропорт Толмачево - крупнейший за Уралом транзитный авиаузел, пропускная способность которого на внутренних авиалиниях составляет 1,8 тыс. пассажиров в час, на международных - 1,3 тыс. пассажиров. По итогам 2019 года аэропорт обслужил около 6,7 млн пассажиров.

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РоссияНовосибирская область
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