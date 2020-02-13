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Китайская вирусная пневмония

В ФАС назвали одной из причин дефицита масок в аптеках Иркутска их массовый вывоз в Китай

В ведомстве прогнозируют, что после закрытия границы ситуация стабилизируется

ИРКУТСК, 13 февраля. /ТАСС/. Граждане Китая до закрытия границ массово вывозили из Иркутска медицинские маски, что стало одной из причин недостатка этих изделий в иркутских аптеках, сообщил в четверг журналистам руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Иркутской области Александр Кулиш.

"Да, есть определенный недостаток товара в аптечных сетях, мы это фиксируем. Вызван он, в первую очередь, тем, что мы территория, близкая к Китайской Народной Республике. Есть информация, что жители Поднебесной скупали у нас медицинские маски и вывозили их в КНР. Сейчас граница закрыта, поэтому вполне прогнозируемо, что восстановятся объемы реализации медицинских масок в аптечных учреждениях, и стабилизируется ценовая ситуация", - сказал Кулиш.

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Высокий спрос на маски обусловлен также тем, что в Иркутской области сейчас сезон гриппа и ОРВИ.

Кулиш сообщил, что сотрудники ФАС ежедневно мониторят ситуацию, посещают аптеки, чтобы проверить, как реализуются медицинские маски и по каким ценам. "В целом каких-то серьезных, как нам видится, недостатков нет. Цены, которые мы сейчас фиксируем, это от 6 рублей и выше, есть эксклюзивные варианты - больше 30 рублей за маску", - сказал он.

По его словам, собранная в ходе мониторинга информация будет направлена в ФАС России, обобщена и передана в правительство РФ, после чего будут приняты меры реагирования, если выявятся случаи необоснованного завышения цен. Кулиш также отметил, что медицинские маски не относятся к товарам, цена на которые подлежат государственному регулированию.

Вспышка заболевания COVID-19, вызванного новым коронавирусом 2019-nCoV, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. По последним данным, число жертв вируса в Китае превысило 1,3 тыс. человек, выздоровели 5963, инфицированы 59,8 тыс.

Теги
РоссияИркутская областьКитайская вирусная пневмония
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