ФАС заявила о незаконности 90% рекламных конструкций в Иркутске

ИРКУТСК, 13 февраля. /ТАСС/. Руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области Александр Кулиш заявил о незаконности более 90% установленных в Иркутске рекламных конструкций. Собственники конструкций не имеют договоров с городской администрацией на их установку, сообщил Кулиш в четверг журналистам.

"Администрация города Иркутска весь 2019 год не проводила процедуру торгов на право размещения рекламных конструкций. По сути это привело к тому, что более 90% рекламных конструкций в Иркутске в настоящее время стоят нелегально, поскольку у их владельцев нет заключенных в установленном порядке договоров с администрацией и разрешений на установку", - сказал Кулиш.

По его словам, управление ФАС сначала выдало администрации предупреждение о необходимости проведения торгов на право установки и эксплуатации рекламных щитов. "Администрация не восприняла это предупреждение, поэтому было возбуждено дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства, выдано предписание, срок выполнения предписания был установлен до 25 января 2020 года. Насколько знаю, два аукциона объявлено. <…> Но мы считаем, что должны быть проведены торги на все конструкции, которые включены в схему наружной рекламы на территории города", - сказал Кулиш.

Комментарием администрации Иркутска ТАСС пока не располагает, в пресс-службу мэрии направлена просьба изложить свою позицию на этот счет.

Рекламные конструкции в Иркутске устанавливаются в соответствии со схемой размещения таких объектов, в ней определено порядка 1,5 тыс. мест размещения, а также типы и виды конструкций. На земельных участках, которые находятся в муниципальной собственности, или государственная собственность на которые не разграничена, щиты могут устанавливаться только по договору с администрацией города в результате проведения торгов.