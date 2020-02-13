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В Новосибирской области на 20% увеличат финансирование медпомощи по ОМС

Рост произойдет в первую очередь за счет увеличения объемов оказания помощи больным раком
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© Михаил Терещенко/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 13 февраля. /ТАСС/. Объем финансирования высокотехнологичной медпомощи по ОМС вырастет в Новосибирской области в 2020 году почти на 20% - с 1,6 до 1,9 млрд рублей, в первую очередь, за счет увеличения объемов оказания помощи больным с онкологическими заболеваниями, сообщила в четверг в пресс-центре ТАСС директор территориального Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Новосибирской области Елена Ягнюкова.

"Объем финансирования высокотехнологичной медицинской помощи увеличится в 2020 на порядка 300 млн рублей. 1,9 млрд рублей на 2020 год мы планируем, прирост объемов на порядка 500 случаев", - сказала Ягнюкова.

Она добавила, что в 2019 году было оказано 9,5 тыс. случаев высокотехнологичной медицинской помощи на сумму более 1,6 млрд рублей. По словам Ягнюковой, увеличение объемов высокотехнологичной медицинской помощи в 2020 году произойдет, в основном, за счет новых методов оказания помощи онкологическим пациентам.

"Впервые в Новосибирской области стартовал такой вид помощи, как лучевая терапия в условиях дневного стационара. Условиям дневного стационара отдается приоритет, потому что большее число пациентов может получить эту помощь и тем самым будет снижаться очередность и сроки ожидания этой помощи. На нашей территории с 2020 года будет доступна процедура ПЭТ/КТ, которую люди в прошлом году могли получить на территории других субъектов и у нас число таких случаев составило 157. [Теперь] на территории Новосибирской области открылся центр, который может такую помощь оказать", - сказала она.

Ранее сообщалось, что в 2019 году в Новосибирской области отмечено 474,8 случая заболеваемости онкологией на 100 тысяч населения, что выше как общероссийского, так и среднего по Сибирскому федеральному округу.

Теги
РоссияНовосибирская область
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