Парашютно-десантная служба Приангарья к сезону лесных пожаров увеличит штат и парк техники

ИРКУТСК, 13 февраля. /ТАСС/. Парашютно-десантная пожарная служба Иркутской области к пожароопасному сезону 2020 года увеличит штат до 267 человек при нормативе в 420 специалистов, а укомплектованность техникой будет доведена до 80% с 66%, которые были в 2018 году. Об этом в четверг сообщил журналистам временно замещающий должность первого заместителя министра лесного комплекса региона Михаил Чуруксаев.

"В 2020 году планируется к началу пожароопасного сезона увеличить штат парашютной службы на 19 человек и довести число парашютистов-пожарных до 70, а также принять 57 пожарных-десантников на сезонные работы. Итого штат службы составит 267 человек, в 2019 году он составлял 240, то есть наращиваем силы. Но до нормативной численности в 420 человек нам далеко, все обуславливается отсутствием финансирования. В этом году укомплектованность лесопожарной техникой и оборудованием достигнет 80% от норматива, в прошлом году было 75%, в позапрошлом - 66%", - сказал Чуруксаев.

К предстоящему лесопожарному сезону планируется закупить 40 единиц техники на сумму около 140 млн рублей. Чуруксаев также рассказал, что в 2020 году в регионе впервые будут практиковать ремонт техники непосредственно на местах тушения лесных пожаров. "В прошлый пожароопасный сезон технику вытаскивали с мест возгорания и на довольно значительные расстояния тянули на ремонтные базы, где она приписана, и в местах приписки ее ремонтировали. В этом году мелкий и средний ремонт планирует осуществлять непосредственно в лесном фонде, где будут находиться ремонтные бригады", - сообщил он.

Кроме того, в предстоящем пожароопасном сезоне планируется сократить более чем в три раза так называемую зону контроля, где лесные пожары разрешено не тушить по причине того, что они не угрожают населенным пунктам, а затраты на тушение превышают возможный ущерб. В 2019 году площадь такой зоны составляла 32 млн га, там горело 1,2 млн га леса, а тушились только 38 пожаров на общей площади 212 га.

Глава Рослесхоза Сергей Аноприенко в начале февраля заявлял, что пожароопасный сезон в Иркутской области в 2020 году прогнозируется сложным. В региональном министерстве лесного комплекса ожидают, что он начнется в апреле, как и в 2019 году.

В Иркутской области сосредоточено более 10% лесов страны. Лесные пожары наносят значительный ущерб лесному хозяйству региона. За лесопожарный сезон 2019 года в регионе было зарегистрировано 1096 пожаров, основные очаги находились в северных районах, где продолжительное время не было осадков, дожди начались только в середине августа. Всего, по данным министерства лесного комплекса Приангарья, за пожароопасный сезон выгорело около 1,6 млн га тайги. В регионе на тушении работала авиация МЧС и Минобороны России, применялся самолет-зондировщик для искусственного вызывания осадков.