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В Красноярске возбудили дело после смерти ребенка, которому не предоставили медпрепарат

Двухлетний мальчик имел врожденное заболевание

КРАСНОЯРСК, 13 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после смерти в Красноярской краевой детской больнице двухлетнего ребенка, которому, по предварительной версии, не купили медпрепарат из-за отсутствия финансирования. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

По сообщению местных СМИ, ребенок умер от спинальной мышечной атрофии, редкого наследственного заболевания. Его нельзя вылечить, но с помощью дорогих медицинских препаратов можно замедлить развитие болезни.

"По факту смерти двухлетнего мальчика в Красноярской краевой детской больнице возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") и ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть").

По предварительной версии следствия, двухлетний ребенок, проживавший в Богучанском районе с родителями, имел врожденное заболевание и нуждался в медицинском препарате, который был ему назначен по решению врачебной комиссии. При этом неустановленные должностные лица Министерства здравоохранения Красноярского края отказались закупать данный препарат, сославшись на отсутствие финансирования. В результате халатного отношения к своим должностным обязанностям чиновников краевого Министерства здравоохранения ребенок, не получивший должного лечения, скончался", - говорится в сообщении СК.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления и лица, причастные к его совершению. Расследование уголовного дела продолжается.

Теги
РоссияКрасноярский край
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