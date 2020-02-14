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Мэрия Иркутска объявила аукционы на установку 159 рекламных щитов после предписания ФАС

В 2019 году Федеральная антимонопольная служба заявила о незаконности 90% рекламных щитов в городе

ИРКУТСК, 14 февраля. /ТАСС/. Администрация Иркутска после предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС), заявившей о незаконности 90% рекламных щитов в городе, выставила на торги 159 мест под установку и эксплуатацию конструкций. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии.

Руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области Александр Кулиш заявил о незаконности более 90% установленных в Иркутске рекламных конструкций. Их собственники не имеют договоров с городской администрацией и разрешений на установку. По его словам, это связано с тем, что в 2019 году мэрия не проводила соответствующие аукционы. ФАС выдала предписание провести торги по всем участкам, предназначенным для размещения конструкций под наружную рекламу.

"В конце 2019 года ФАС вынесла предписание подготовить и разместить документацию на 808 рекламных конструкций, находящихся в муниципальном имуществе. На сегодняшний день на торги выставлены места в количестве 159 штук под установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города, которые соответствуют требованиям законодательства о рекламе и техническим регламентам", - сообщили в пресс-службе.

Там пояснили, что срок действия договоров на размещение рекламных конструкций истек в 2018 году. "В 2019 году администрацией Иркутска неоднократно размещались аукционы на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, однако некоторые рекламораспространители подавали жалобы на проведение аукционов в ФАС. Жалобы признавались обоснованными, и торги по решению ФАС были аннулированы", - пояснили в мэрии.

В пресс-службе также отметили, что на сегодняшний день не все места, определенные в схеме размещения рекламных конструкций в городе, соответствуют требованиям безопасности, поскольку схема была утверждена в 2014 году и уже устарела. В связи с этим не все участки сейчас могут быть выставлены на торги.

В Иркутске на земельных участках, которые находятся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, щиты могут устанавливаться только по договору с администрацией города в результате проведения торгов.

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