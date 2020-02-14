Власти Томской области сообщили, что исполнение нацпроектов в регионе составило 94%

ТОМСК, 14 февраля. /ТАСС/. Томская область выполнила работы по реализации национальных проектов в 2019 году на 94%, на эти цели было потрачено 10,3 млрд рублей. Так, на 95% исполнены мероприятия по нацпроектам "Образование", "Цифровая экономика", "Жилье и городская среда", на 90% - по "Здравоохранению" и "Демографии", сообщили журналистам в пресс-службе областной администрации.

"В прошлом году на национальные проекты направлены 10,3 млрд рублей (94% от плана). Полностью выполнены планы по проектам "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы", "Культура". На 95% исполнены "Образование", "Цифровая экономика", "Жилье и городская среда". На 90% - "Здравоохранение" и "Демография", - говорится в сообщении.

Уточняется, что глава региона Сергей Жвачкин поручил в 2020 году усилить работу и следить за соблюдением сроков исполнения. По данным областной администрации, на 2020 год финансирование национальных проектов составит 12,6 млрд рублей, из которых 6,5 млрд - средства федерального бюджета. Количество объектов капитального строительства по нацпроектам увеличится до 29: к 10 переходящим с 2019 года добавятся 19 новых.

"Удалось сделать многое, но не все. В прошлом году по объективным причинам мы не смогли построить три детских сада и сельскую школу. Каждый чиновник должен самым серьезным образом отнестись к решению возможности строительства на конкретной территории и в заданные сроки. При возникновении проблем оперативно их решать. Перенос сроков больше недопустим", - приводятся в сообщении слова Жвачкина.

Глава региона заострил особое внимание на исполнении новых поручений президента, озвученных Совфеду 15 января. На их реализацию в этом году региону потребуется 0,5 млрд рублей, средства пойдут на горячее питание младшеклассников, на развитие школьных пищеблоков и на ремонт восьми музыкальных школ и школ искусств. Губернатор поручил своим заместителям определить источники финансирования по каждой статье новых расходов.

"Прошу вас организовать в своих блоках эффективную работу по их исполнению. Помните: мы с вами несем за это персональную ответственность. Рассчитываю на вашу активную работу с отраслевыми министерствами и ведомствами. Более того, введу систему оценки вашей эффективности, в которой одним из главных критериев будет объем привлеченных инвестиций федерального бюджета", - обратился губернатор к своим заместителям.