СК: прокурора района в Красноярском крае задержали за взятку в 500 тыс. рублей

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Прокурор Березовского района Красноярского края Бекхан Аслаханов задержан по подозрению в получении взятки от бизнесмена в 500 тыс. рублей за общее покровительство. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"По данным следствия, 21 мая 2019 года (Бекхан) Аслаханов при посредничестве своего брата Алихана Аслаханова и других лиц получил от учредителя одного из коммерческих обществ взятку в сумме 500 тысяч рублей. Незаконное вознаграждение предназначалось за общее покровительство и попустительство по службе в интересах данной коммерческой организации", - сообщили в СК.

В отношении прокурора возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), его брата Алихана Аслаханова - по ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). "Подозреваемые задержаны, проводятся следственные действия", - добавили в СК.

Ранее о задержании 35-летнего прокурора Бекхана Аслаханова сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах региона.

В органах прокуратуры Красноярского края он работает с марта 2013 года. Занимал должности заместителя прокурора Свердловского района Красноярска. В январе 2017 года назначен на должность прокурора Березовского района.

В конце декабря 2019 года в Красноярском крае по подозрению в получении взятки был задержан и. о. прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаев. Он был заключен под стражу до 23 февраля 2020 года. В начале февраля источник в правоохранительных органах сообщил, что прокурор Красноярского края Михаил Савчин, возглавлявший ведомство с 2012 года, подал в отставку после смены руководства Генпрокуратуры РФ и скандала, связанного с задержанием Гутаева.