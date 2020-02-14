Прокуратура выявила нарушения в интернате на Алтае, откуда госпитализировали 30 детей

ТАСС, 14 февраля. Проверка, проведенная прокуратурой Республики Алтай после госпитализации 30 воспитанников школы-интерната им. Г. К. Жукова в Республике Алтай с подозрением на аденовирус, выявила нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Сотрудники прокуратуры выяснили, что руководство учреждения не приняло своевременно меры по изоляции первых заболевших, сообщается в пятницу на сайте ведомства.

Ранее ТАСС информировал о том, что в больницу с подозрением на аденовирус (инфекционное заболевание, относится к группе острых респираторных вирусных инфекций - прим. ТАСС) госпитализированы в общей сложности с 7 по 10 февраля 27 учеников школы-интерната. Причиной стало плохое самочувствие после поездки на турбазу. Первые четыре ребенка были госпитализированы 7 февраля с подозрением на отравление. В общей сложности в больницу попали 30 детей.

"Проверка показала, что меры по изоляции первых больных детей не были приняты своевременно, это повлияло в том числе на распространение инфекции. Выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в части дезинфекции, организации питания. Прокурор Горно-Алтайска внес представление директору интерната, заместитель прокурора республики внес представления министру образования и науки и министру здравоохранения региона", - сообщает ведомство.

Правоохранители проводят уголовно-процессуальные проверки на наличие признаков преступлений, предусмотренных ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") и ст. 293 УК РФ ("Халатность").

По данным ведомства, с 6 по 10 февраля 2020 года в медучреждение было доставлено 30 детей, в том числе у 17 несовершеннолетних диагностирована норовирусная инфекция. При этом жалобы от детей на плохое самочувствие медработнику и воспитателям стали поступать уже 5 февраля. Нарушая закон, ответственные должностные лица регионального управления Роспотребнадзора в течение первых двух часов не проинформировали о первых заболевших - это было сделано только 6 февраля 2020 года.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона, на 14 февраля 27 из 30 госпитализированных детей выписаны из больницы, в медучреждении остаются трое, поступивших туда позже всех.