Самке снежного барса, родившей четырех котят на Алтае, дали имя вместо порядкового номера

БАРНАУЛ, 14 февраля. /ТАСС/. Самка краснокнижного снежного барса, недавно родившая четырех котят, получила имя вместо порядкового номера Ю-1, который экологи использовали для научной работы. Интернет-пользователи назвали ее Ютой, сообщает в пятницу пресс-служба Сайлюгемского национального парка, расположенного в Республике Алтай.

"С 2016 года в базе данных барсиха под номером Ю-1 - она зарекомендовала себя только с положительных сторон: регулярно приносит потомство - пополнила популяцию минимум на четырех барсят, постоянно регистрируется на кадрах фотоловушек, в том числе вместе с барсятами. За такие заслуги перед наукой принято решение дать самке полноценное имя", - сообщает пресс-служба нацпарка.

Всемирный фонд дикой природы (WWF) обратился к подписчикам в соцсетях с предложением придумать имя Ю-1. В итоге жюри остановило выбор на именах, начинающихся с "Ю": Ю-1 обитает на территории Юнгура - горной реки, кроме того, у нее взаимоотношения с самцом по имени Юнчи. В итоге Ю-1 получила имя Юта - его предложили сразу несколько участников опроса.

Ранее в пресс-службе Алтае-Саянского отделения WWF сообщали, что самка почти на год пропадала из объективов фотоловушек. Однако в начале февраля этого года она вновь появилась на кадрах автоматических камер - уже с двумя барсятами. Экологи сделали вывод, что самка пряталась, чтобы родить и выходить потомство. Это уже вторая пара барсят, которые у нее родились.

По данным WWF, в России осталось не менее 65 особей снежного барса, это 2% от мировой популяции, которая насчитывает от 4 до 6 тыс. особей. Точную численность посчитать не удается - барсы живут в труднодоступной горной местности. Вид остается одним из самых малоизученных среди больших кошек. В России обследовано только 70% мест обитания снежного барса, в целом российская популяция едва ли превышает 90 особей, порядка 40 из них обитают в Горном Алтае.